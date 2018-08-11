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Будь осторожен: в каких регионах легче "сесть" за репост и митинг

Интересные Новости

Уголовными делами за картинки в социальных сетях или же за мирное шествие на митинге на сегодняшний день уже никого не удивишь. Опираясь на информацию Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики, издание TJournal собрало статистику подобных дел по регионам РФ.

Будь осторожен: в каких регионах легче

Так, оказалось, что меньше всего преступлений экстремисткой направленности совершается в Санкт-Петербурге — город на Неве занимает последнюю строчку рейтинга. В культурной столице России в период с 2011 по 2017 годы зарегистрировано лишь 2,2 дела об экстремизме на 100 тысяч человек.

А вот лидирует в списке республика Карелия — там за этот же промежуток времени на 100 тысяч жителей сотрудники правоохранительных органов завели 19,9 уголовных дел подобного рода.

На втором месте рейтинга, сразу после Карелии, идет республика Алтай. Тройку лидеров замыкает Кабардино-Балкария. Дальше расположились Новгородская область и Ингушетия — там преступлений экстремистской направленности за последние семь лет зарегистрировано также большое количество.

Рядом с Санкт-Петербургом же в рейтинге расположились такие субъекты Российской Федерации, как Ямало-Ненецкий автономный округ, Пензенская, Белгородская и Волгоградская области. Здесь сесть в тюрьму за экстремизм гораздо сложнее.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, где в России живут самые умные люди.

Фото: Fotodom. ru/DP

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Темы Россия Карелия экстремизм Санкт-Петербург
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