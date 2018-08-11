Россия поиздевалась над "звездным десантом" США

Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки позволило себе шутку в отношении своих американских коллег. Поводом для нее стало заявление президента США Дональда Трампа о создании космических войск.

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Так, недавно министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон уже работает над созданием подобного типа войск. По словам Мэттиса, приказ о создании космических войск поступил в ведомство прямо от американского президента Дональда Трампа.

"Доброе утро, космические войска!" — написали в официальном аккаунте в Twitter представители российского посольства. Приветствие они сопроводили эмблемой Воздушно-космических сил России, а также поделились ссылкой на англоязычную статью о данном роде российский войск на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Такая реакция вызвана тем, что первая ассоциация с космическими войсками в США практически у каждого — это знаменитый научно-фантастический роман американского писателя Роберта Хайнлайна "Звездный десант" и его экранизация, культовый одноименный фильм 1997 года от известного голливудского режиссера Пола Верховена.

Отметим, что и сами американцы после слов Джеймса Мэттиса о создании нового рода войск вспомнили работы Хайнлайна и Верховена.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи в Хельсинки обсуждали вопрос размещения в космосе оружия.

Фото: REX/Shutterstock

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