Ранимым британским студентам запретят читать жестокого Достоевского

Учащиеся Кембриджского университета, что в Великобритании, недавно пришли к выводу, что некоторые классические произведения мировой литературы могут быть опасны для ранимых, переживших какую-либо психологическую травму, студентов.
Так, например, они заявили, что чтение пьес Уильяма Шекспира может стать серьезным испытанием для некоторых из них. Излишне впечатлительные люди, считают они, должны быть ограждены от подобной литературы — уже слишком много там убийств и крови.
Активисты борются за то, чтобы изучаемая в ходе обучения литература была снабжена различными предупреждениями и указаниями, указывающими на ее излишнюю жестокость.
Студенты из Гарвардского университета в Соединенных Штатах Америки со своими коллегами из Старого Света согласны. Они говорят о потенциальном вредном воздействии на психику произведений Скотта Фитцжеральда, Марка Твена и Федора Михайловича Достоевского.
Идея, конечно, благородная, но и она вызвала в обществе множество споров. Некоторые ее критики заявляют, что окружающий нас мир порой не такой уж безопасный и радушный, как может кому-то показаться. Как же студенты после окончания учебы справятся с существованием в этом суровом, а подчас и жестоком месте, если в юности их оберегали даже от якобы жестокой классической литературы, спрашивают они.
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