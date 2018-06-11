Воюющий на стороне АТО Анатолий Пашинин расчищает дорогу молодым

Вот уже год как актер российского театра и кино Анатолий Пашинин участвует в военном конфликте на территории Донбасса на стороне Вооруженных Сил Украины. На днях он объяснил, почему решил воевать за Киев.



Анатолий Пашинин: "Женщины из ДНР и ЛНР - подстилки"

Напомним, что широкому российскому зрителю Анатолий Пашинин больше всего известен по ролям в фильмах «Мы из будущего», «Адмиралъ» и сериалу «Грозовые ворота». Однако, карьеру в России актер приостановил и снялся даже в украинском боевике «Правило бою». Пашинин заявил, что продолжит карьеру в России лишь когда в РФ настанет национальная демократия. Хотя в то, что российский зритель примет его обратно после того, как Пашинин оказывал гуманитарную помощь бойцам АТО, а позже и сам вступил в их ряды, верится с трудом.

Отметим, что еще до событий на Украине 2014 года и своего отъезда на родину в Запорожье Анатолий Пашинин отличался своими оппозиционными взглядами на действующую российскую власть и открыто критиковал действия главы страны Владимира Путина.

Анатолий Пашинин объяснил свой отъезд и вступление в ряды ВСУ. Актер заявил, что уже слишком стар для того, чтобы строить новое национальное украинского государство, но «расчистить молодым дорогу» он вполне еще в силах.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Анатолий Пашинин погиб в бою. Однако актер быстро опроверг слух. «Приказа командования умереть у меня не было», - заявил тогда Пашинин.