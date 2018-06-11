Воюющий на стороне АТО Анатолий Пашинин расчищает дорогу молодым

Вот уже год как актер российского театра и кино Анатолий Пашинин участвует в военном конфликте на территории Донбасса на стороне Вооруженных Сил Украины. На днях он объяснил, почему решил воевать за Киев.
Напомним, что широкому российскому зрителю Анатолий Пашинин больше всего известен по ролям в фильмах «Мы из будущего», «Адмиралъ» и сериалу «Грозовые ворота». Однако, карьеру в России актер приостановил и снялся даже в украинском боевике «Правило бою». Пашинин заявил, что продолжит карьеру в России лишь когда в РФ настанет национальная демократия. Хотя в то, что российский зритель примет его обратно после того, как Пашинин оказывал гуманитарную помощь бойцам АТО, а позже и сам вступил в их ряды, верится с трудом.
Отметим, что еще до событий на Украине 2014 года и своего отъезда на родину в Запорожье Анатолий Пашинин отличался своими оппозиционными взглядами на действующую российскую власть и открыто критиковал действия главы страны Владимира Путина.
Анатолий Пашинин объяснил свой отъезд и вступление в ряды ВСУ. Актер заявил, что уже слишком стар для того, чтобы строить новое национальное украинского государство, но «расчистить молодым дорогу» он вполне еще в силах.
В сентябре прошлого года сообщалось, что Анатолий Пашинин погиб в бою. Однако актер быстро опроверг слух. «Приказа командования умереть у меня не было», - заявил тогда Пашинин.
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