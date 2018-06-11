Иван Ургант получил израильский паспорт

Фото: википедия

Иван Ургант, шоумен и телеведущий, последовал примеру российского олигарха Романа Абрамовича и вслед за ним принял гражданство Израиля. Вместе с женой и детьми Ургант прошел процедуру репатриации в Тель-Авиве.

Российский телеведущий был замечен в отделе приема репатриантов в аэропорту Бен-Гурион, где и стал гражданином Израильского государства. Отметим, что Ивану осталось лишь наведаться в Министерство внутренних дел Израиля и получить на руки свой паспорт.

Общественность неоднозначно восприняла данную информацию. Поклонники программы "Вечерний Ургант" и самого телеведущего сомневаются в правдивости данной информации.

Подлил масла в огонь и отец Ивана, актер и телеведущий Андрей Ургант. Ургант-старший заявил, что никак не может прокомментировать данную ситуацию, так как сам не владеет информацией.

В своем аккаунте в Instagram Иван Ургант выразил благодарность поклонникам за участие. Он подтвердил, что уехал в Израиль. Но, по его словам, лишь на несколько дней, навестить могилы родственников. Ургант заявил, что является патриотом и остается гражданином Российской Федерации. Также, в своей собственной манере, Иван попросил больше не обсуждать эту тему — по заявлению шоумена, его бабушка очень переживает из-за подобного.

Отметим, что Ургант в своем сообщении заявил лишь, что вернется в Россию. Также он сказал, что остается гражданином РФ. Но это не отменяет того факта, что он мог получить и гражданство Израиля. Согласно Конституции Российской Федерации, никому из россиян не возбраняется иметь гражданство иностранного государства.

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