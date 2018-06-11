Иван Ургант получил израильский паспорт

Иван Ургант, шоумен и телеведущий, последовал примеру российского олигарха Романа Абрамовича и вслед за ним принял гражданство Израиля. Вместе с женой и детьми Ургант прошел процедуру репатриации в Тель-Авиве.
Российский телеведущий был замечен в отделе приема репатриантов в аэропорту Бен-Гурион, где и стал гражданином Израильского государства. Отметим, что Ивану осталось лишь наведаться в Министерство внутренних дел Израиля и получить на руки свой паспорт.
Общественность неоднозначно восприняла данную информацию. Поклонники программы "Вечерний Ургант" и самого телеведущего сомневаются в правдивости данной информации.
Подлил масла в огонь и отец Ивана, актер и телеведущий Андрей Ургант. Ургант-старший заявил, что никак не может прокомментировать данную ситуацию, так как сам не владеет информацией.
В своем аккаунте в Instagram Иван Ургант выразил благодарность поклонникам за участие. Он подтвердил, что уехал в Израиль. Но, по его словам, лишь на несколько дней, навестить могилы родственников. Ургант заявил, что является патриотом и остается гражданином Российской Федерации. Также, в своей собственной манере, Иван попросил больше не обсуждать эту тему — по заявлению шоумена, его бабушка очень переживает из-за подобного.
Отметим, что Ургант в своем сообщении заявил лишь, что вернется в Россию. Также он сказал, что остается гражданином РФ. Но это не отменяет того факта, что он мог получить и гражданство Израиля. Согласно Конституции Российской Федерации, никому из россиян не возбраняется иметь гражданство иностранного государства.
Около 5 тысяч граждан Украины собираются посетить мундиаль в России. И, как стало известно, некоторые из них едут не для того, чтобы насладиться красивой игрой.
Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.