Диетологи пришли к выводу, что для большинства людей является нормой плотно поесть перед сном. Но эта привычка является вредной, и от нее необходимо избавляться.
По словам специалистов, регулярные перекусы ночью нередко приводят к нарушению сна, ведь организм не может нормальную переварить поступающую пищу.
Для того, чтобы побороть эту вредную привычку, специалисты советуют придерживаться режима дня. Чаще всего ночью питаются те, кто забыл поесть в дневное время суток.
При этом не всегда человек ест ночью из-за голова. Часто причиной ночных перекусов являются накопившиеся эмоции.
Как пишет издание Актуальные Новости, ха ночной голод отвечают следующие гормоны: лептин, грелин, инсулин, кортизол и пептид YY. Именно их нехватка в организме провоцирует перекусы.
Отмечается, что завтрак должен быть регулярным. Многие люди напрасно ограничиваются чашкой кофе, а потом, чувствуя голод, начинают бежать за вредной едой. Калорийный завтрак поможет не есть поздно вечером и ночью.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что недавно диетологи вновь порадовали людей очередной страшилкой насчет смертельно опасных сочетаний продуктов. Любопытно, что в их число попали и сыр с помидорами, и мясо с вином, и даже чай с выпечкой.
То есть такие комбинации блюд, которые освящены тысячелетними традициями самых разных человеческих культур.
Может, все-таки не стоить выдавать свои собственные радикальные диетологические убеждения за однозначную научную истину?
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