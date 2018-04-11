Названы способы избавления от привычки есть по ночам

Диетологи пришли к выводу, что для большинства людей является нормой плотно поесть перед сном. Но эта привычка является вредной, и от нее необходимо избавляться.

По словам специалистов, регулярные перекусы ночью нередко приводят к нарушению сна, ведь организм не может нормальную переварить поступающую пищу.

Для того, чтобы побороть эту вредную привычку, специалисты советуют придерживаться режима дня. Чаще всего ночью питаются те, кто забыл поесть в дневное время суток.

При этом не всегда человек ест ночью из-за голова. Часто причиной ночных перекусов являются накопившиеся эмоции.

Как пишет издание Актуальные Новости, ха ночной голод отвечают следующие гормоны: лептин, грелин, инсулин, кортизол и пептид YY. Именно их нехватка в организме провоцирует перекусы.

Отмечается, что завтрак должен быть регулярным. Многие люди напрасно ограничиваются чашкой кофе, а потом, чувствуя голод, начинают бежать за вредной едой. Калорийный завтрак поможет не есть поздно вечером и ночью.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что недавно диетологи вновь порадовали людей очередной страшилкой насчет смертельно опасных сочетаний продуктов. Любопытно, что в их число попали и сыр с помидорами, и мясо с вином, и даже чай с выпечкой.

То есть такие комбинации блюд, которые освящены тысячелетними традициями самых разных человеческих культур.

Может, все-таки не стоить выдавать свои собственные радикальные диетологические убеждения за однозначную научную истину?

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