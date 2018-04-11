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Источник Правда.Ру

Ученые рассказали, как пришельцам удается скрываться от людей

Занимательные Новости

Испанские ученые пришли к выводу, что земляне до сих пор не обнаружили пришельцев по причине ограниченности восприятия мира. 

Ученые рассказали, как пришельцам удается скрываться от людей. 385731.jpeg
Фото: кадр из фильма Хищник

В материале Acta Astronautica Габриель де ла Торре  из университета Кадиса пояснил, что "когда мы думаем о "братьях по разуму", мы представляем их себе такими, какими их могут нарисовать наше воображение и разум. Мы попытались выйти за эти рамки и представить себе разумных существ, живущих за гранью возможного".

Многие ученые считают, что мы не можем связаться с инопланетянами по той причине, что галактические цивилизации или исчезают слишком быстро, или  активно скрывают факт своего существования от человечества.

По мнению де ла Торре, отсутствие внеземного разума связано не с процессами в космосе, а с психологией и особенностями работы мозга человека.

Как показали проведенные ранее опыты, концентрация внимания на каких-то других деталях изображения делает определенные вещи невидимыми для глаз 66% добровольцев.

Отметим, что этот феномен, получивший название "эффект гориллы", открыли американские психологи. Они заметили, что студенты, считающие пасы между игроками одной команды в баскетбольном матче, не замечают, как среди них появляется мальчик в костюме гориллы.

То же самое происходит и с людьми, которые пытаются найти следы "разумной жизни" на фотографиях, опираясь только на свои собственные представления. 

Как ранее сообщала "Правда.Ру" шотландский астроном Дункан Форган подготовил для ученых новый протокол действий на случай обнаружения разумной жизни на других планетах. Согласно плану, исследователи должны обратиться к коллегам для подтверждения открытия. После этого следует поставить в известность органы государственной власти и лишь потом сообщить об открытии широкой публике.

Таким образом, учитывая реалии эры интернета и цифровых технологий, ученым рекомендовано создать блог, где будут четко сформулированы основополагающие принципы и критерии поисков, а также подробно изложен ход работы.

А вот ученые из Рочестерского университета (США) пришли к выводу, что вероятность контакта с инопланетными цивилизациями фактически равная нулю. По их мнению, примерно с таким же успехом можно написать пьесу Шекспира, стуча головой по клавиатуре.

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