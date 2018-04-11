"Города в огне!": шереметьевская провидица увидела ядерную войну?

В последнее время все чаще раздаются пророчества о ядерном апокалипсисе и горящих городах.

Как сообщает автор телеграм-канала Михаил Синельников-Оришак, "в чате App in the air пишут, что у Шереметьево бабка пророчествовала. Вроде не бомж, норм одета. Стояла у внутренних вылетов и орала "молиться пора", "Будут города в огне, пепел в небе". Вот как на народ действует эта истерика в СМИ по всему миру."

Пользователи соцсети добавили: "лишь бы это была не «Шереметьевская Ванга», которая напророчила катастрофу АН-148. Потому, что сейчас она пророчит большую ВОЙНУ..."

Напомним, ранее телеграм-канал "Доктор прописал" сообщал, что "от терминала московского аэропорта "Шереметьево" полиция и САБ прогнали москвичку 73 лет, которая останавливала пассажиров и отговаривала их лететь со словами "Скоро рухнет самолет, мне было видение, не все приземлятся".

Владельцы канала добавили, "что так можно делать офигенный черный маркетинг каких-нибудь курсов "не бойся летать" или страховок на случай авиакатастрофы". Тем не менее, катастрофа Ан-148 произошла сразу после предсказания странной женщины в аэропорту.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что американский эксперт в сфере обороны и нацбезопасности Роберт Фарли сделал прогноз о наиболее острых конфликтах, которые, по его мнению, разразятся в 2018 году. В эссе, которое опубликовал журнал The National Interest, специалист отметил снижение напряженности в ряде горячих точек по итогам нынешнего года, приведя в пример Сирию. В наступающем году, считает Фарли, дислокация глобальных проблем изменится.

Читайте также:

Прогноз на 2018 год: где зарождается Третья мировая

Пророчества о третьей мировой: смотрите, кому выгодно

Серафим Саровский предсказал создание "ядерного щита" России