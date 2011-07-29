В Чехии нашли челюсть протособаки

Ученые обнаружили в Чехии челюсть протособаки. По следам на зубах собаки специалисты определили, что ее одомашнил человек. Но некоторые эксперты придерживаются другого мнения.

По словам специалистов, таких заметных признаков износа на зубах волков, в отличие от собак нет. Это говорит том, что эти животные в основном питались трупами травоядных животных.

Возможно, это первые доказательства того, как люди одомашнивали собак. Ученые доказали, что аналогичные признаки есть у останков особей, которые жили во времена палеолита.

В 2011 году "Правда.Ру" писала о том. что в Азии обнаружили древнейшего пса.

Найден древнейший в Азии домашний пес

Ученые установили, что самая древняя из известных на сегодняшний день домашних собак на территории Азии обитала около 34 тысячи лет назад на Алтае. Череп собаки был найден в пещере Разбойничья Усть-Канского района республики Алтай еще в начале 1970-х годов.

Тогда ученые пришли к выводу, что находке около 18 тысяч лет, пишет Экология Севера. В 2000-х годах российские ученые совместно с зарубежными коллегами провели прямое радиоуглеродное датирование черепа собаки, которое показало новую дату — 33,5 тысячи лет.

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"Получалось, что это самая древняя в мире собака; ранее таковой считалась находка на стоянке Елисеевичи в Брянской области, датированная 17 тысячами лет", — пояснил Ярослав Кузьмин. Исследования показали, что алтайская собака отличалась от современных ей волков — в форме черепа видны явные изменения, что считается важнейшим критерием отделения домашней собаки от диких предков, передает НГС. Красноярск. Это свидетельствует о том, что 33-34 тысяч лет назад процесс одомашнивания этих животных на Алтае зашел уже достаточно далеко.

На сегодняшний день в мире известны две древнейшие собаки, добавляет Infox. ru. В пещере Гойе в Бельгии обнаружены остатки собаки возрастом около 36,5 тысячи лет. Алтайская собака — древнейшая из всех, найденных в Азии.