Ученые обнаружили в Чехии челюсть протособаки. По следам на зубах собаки специалисты определили, что ее одомашнил человек. Но некоторые эксперты придерживаются другого мнения.
По словам специалистов, таких заметных признаков износа на зубах волков, в отличие от собак нет. Это говорит том, что эти животные в основном питались трупами травоядных животных.
Возможно, это первые доказательства того, как люди одомашнивали собак. Ученые доказали, что аналогичные признаки есть у останков особей, которые жили во времена палеолита.
В 2011 году "Правда.Ру" писала о том. что в Азии обнаружили древнейшего пса.
Ученые установили, что самая древняя из известных на сегодняшний день домашних собак на территории Азии обитала около 34 тысячи лет назад на Алтае. Череп собаки был найден в пещере Разбойничья Усть-Канского района республики Алтай еще в начале 1970-х годов.
Тогда ученые пришли к выводу, что находке около 18 тысяч лет, пишет Экология Севера. В 2000-х годах российские ученые совместно с зарубежными коллегами провели прямое радиоуглеродное датирование черепа собаки, которое показало новую дату — 33,5 тысячи лет.
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"Получалось, что это самая древняя в мире собака; ранее таковой считалась находка на стоянке Елисеевичи в Брянской области, датированная 17 тысячами лет", — пояснил Ярослав Кузьмин. Исследования показали, что алтайская собака отличалась от современных ей волков — в форме черепа видны явные изменения, что считается важнейшим критерием отделения домашней собаки от диких предков, передает НГС. Красноярск. Это свидетельствует о том, что 33-34 тысяч лет назад процесс одомашнивания этих животных на Алтае зашел уже достаточно далеко.
На сегодняшний день в мире известны две древнейшие собаки, добавляет Infox. ru. В пещере Гойе в Бельгии обнаружены остатки собаки возрастом около 36,5 тысячи лет. Алтайская собака — древнейшая из всех, найденных в Азии.
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