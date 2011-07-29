Инициатива Рады: запретить гнать самогон всем, у кого нет коровы

Депутаты Верховной Рады придумали, как мотивировать жителей сельской местности заводить коров и сдавать молоко государству.

Как сообщает портал "Новый день", на Украине сложилась катастрофическая ситуация с производством молока. Якобы сельхозпроизводители считают содержание коров делом убыточным и перестали этим заниматься. Более прибыльным оказалось частное самогоноварение — на него некоторые и перешли.

И вот депутаты нашли выход: запретить гнать самогон всем, кто не имеет коровы.

Таким образом, — пишет "НД" со ссылкой на украинские СМИ, — власти решили стимулировать домохозяйства на покупку коров и последующую продажу молока. Законодатели уже установили норму для тех, кто получит официальное разрешение на самогоноварение: для производства 150 литров самогона необходимо будет продать тонну молока в течение месяца (около 30 литров в сутки).

В президентской партии "Слуга народа" утверждают, что подобный опыт широко и успешно применяется не где-нибудь, а в Швейцарии.

К слову, в Незалежной запрет на изготовление самогона был снят ещё в 2011 году.

Вот что тогда рассказывала "Правда.Ру".

На Украине хотят разрешить гнать самогонку

На Украине могут снять запрет на изготовление или хранение без цели сбыта самогона и других крепких алкогольных напитков, приготовленных в домашних условиях.

Как сообщает "Корреспондент.net", с соответствующим предложением выступил народный депутат от Партии регионов Олег Надоша.

"Несмотря на запрет, данное явление существует, более того, существует уже много лет. Вопрос о запрете или разрешении самогоноварения обсуждается уже много лет, но практика показывает, что любые запреты такой деятельности являются напрасными", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Надоша предлагает исключить из Административного кодекса статью, предусматривающую штраф за изготовление или хранение без цели сбыта самогона и аппаратов для его приготовления. Сейчас штраф может составлять 3-10 минимальных оплат труда, отмечает "Полит.ру".

Примечательно, что два года назад группа депутатов от БЮТ предложила украинскому парламенту увеличить штрафы за изготовление, хранение или приобретение с целью реализации самогона и других фальсифицированных алкогольных напитков домашнего производства и табачных изделий. Тогда в пояснительной записке отмечалось, что такие изменения необходимы в связи с катастрофически распространением пьянства среди населения, добавляет "Однако Украина".

Ранее в парламенте Латвии был подготовлен законопроект, который регламентирует производство самогона, а также домашнего вина и пива, напоминает Ukranews. Документ представляет собой поправки в закон об обороте алкоголя. Он позволяет жителю Латвии производить до 200 литров самогона, а также до 30 тысяч литров вина и пива в год.