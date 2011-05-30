В США изобретена таблетка от храпа

Американские исследователи разработали комбинированный препарат, который облегчит жизнь людям с обструктивным апноэ (храпом) и их домочадцам.

Как сообщает сегодня The Daily Mail, первые клинические испытания таблетки, получившей рабочее название AD109, показали ее эффективность в 74% случаев.

В состав средства входят два известных препарата

Первый - это атомоксетин. Его применяют при лечении синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей.

Благодаря этому препарату, в мозге увеличивается уровень норадреналина, что усиливает концентрацию внимания. Исследователи считают, что норадреналин также стимулирует выработку моторных нейронов, сохраняющих нормальную работу дыхательных мышц, что предотвращает храп.

Вторым лекарством в составе таблетки является оксибутинин, который выписывают при недержании.

Ученые обратили внимание, что он тоже благотворно воздействует на мышцы в носоглотке, влияя на рецепторы, которые контролируют контрактуру языка.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как храп снижает качество жизни.

Храпящие мужья отнимают у жен годы сна

Согласно результатам исследования, проведенного британскими экспертами, в течение 50 лет совместной жизни храпящий муж лишает свою возлюбленную в общей сложности четырех лет сна.

Большинство женщин сталкиваются с серьезной проблемой - их мужчины "громко" спят. По мнению ученых, храп может быть серьезной угрозой для здоровья: он является причиной нарушения сна и вызывает тревожные состояния.

Как пишет "Росбалт", девушки, которые не высыпаются, имеют проблемы с памятью, плохо запоминают информацию, у них часто портится настроение.

Если верить статистике, ужасные неконтролируемые звуки издают во сне более 980 миллионов мужчин, отмечает "Главный женский портал". Эксперты разработали несколько средств борьбы с храпом, который имеет легкую форму. Они дадут возможность женщине выспаться и обеспечат ее хорошим настроением на целый день. Так, например, рекомендуется положить какой-нибудь твердый предмет под спину. Он вызовет дискомфорт и заставит мужчину перевернуться на бок.

Если у мужчины наблюдается сильный храп, когда он постоянно лежит на спине, то ему следует немедленно обратиться к врачу. Недавно как раз был разработан специальный прибор, который определяет уровень храпа, что впоследствии помогает врачам устранить причины его появления или вылечить уже имеющееся нарушение, сообщает "Раут".