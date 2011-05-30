В США изобретена таблетка от храпа

Американские исследователи разработали комбинированный препарат, который облегчит жизнь людям с обструктивным апноэ (храпом) и их домочадцам.
Как сообщает сегодня The Daily Mail, первые клинические испытания таблетки, получившей рабочее название AD109, показали ее эффективность в 74% случаев.
Благодаря этому препарату, в мозге увеличивается уровень норадреналина, что усиливает концентрацию внимания. Исследователи считают, что норадреналин также стимулирует выработку моторных нейронов, сохраняющих нормальную работу дыхательных мышц, что предотвращает храп.
Ученые обратили внимание, что он тоже благотворно воздействует на мышцы в носоглотке, влияя на рецепторы, которые контролируют контрактуру языка.
Согласно результатам исследования, проведенного британскими экспертами, в течение 50 лет совместной жизни храпящий муж лишает свою возлюбленную в общей сложности четырех лет сна.
Большинство женщин сталкиваются с серьезной проблемой - их мужчины "громко" спят. По мнению ученых, храп может быть серьезной угрозой для здоровья: он является причиной нарушения сна и вызывает тревожные состояния.
Как пишет "Росбалт", девушки, которые не высыпаются, имеют проблемы с памятью, плохо запоминают информацию, у них часто портится настроение.
Если верить статистике, ужасные неконтролируемые звуки издают во сне более 980 миллионов мужчин, отмечает "Главный женский портал". Эксперты разработали несколько средств борьбы с храпом, который имеет легкую форму. Они дадут возможность женщине выспаться и обеспечат ее хорошим настроением на целый день. Так, например, рекомендуется положить какой-нибудь твердый предмет под спину. Он вызовет дискомфорт и заставит мужчину перевернуться на бок.
Если у мужчины наблюдается сильный храп, когда он постоянно лежит на спине, то ему следует немедленно обратиться к врачу. Недавно как раз был разработан специальный прибор, который определяет уровень храпа, что впоследствии помогает врачам устранить причины его появления или вылечить уже имеющееся нарушение, сообщает "Раут".
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.