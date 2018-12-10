Последние год-два весь мир в буквальном смысле сотрясают истории об изнасилованиях — как выдуманные, так и правдоподобные. Всемирно известные социальные сети решили перестраховаться, чтобы не влипнуть ненароком в подобный казус.
Instagram и Facebook, например, и без того проводящие довольно жесткую политику в отношении эротических фотоснимков, отныне еще больше ужесточат свои правила. Теперь руководство популярных социальных сетей будет банить своих же пользователей не только за откровенные снимки и предложения заняться любовью, но и за любой степени открытости намеки на интимную близость. Запрещается, что любопытно, и "сексуально-провокационный сленг". Хотя что подпадает под эту категорию, большой вопрос.
Всемирно известная социальная сеть Tumblr же не в пример более свободолюбива и либеральна. Так, например, эротические фотографии с недавнего времени они все-таки удаляют, но за сообщения и записи с сексуальным подтекстом пользователей пока не наказывают.
Отметим, что буквально на днях в вышеупомянутых социальных сетях стали появляться предупреждения, якобы отмечающие порно-контент. Дело вот только в том, что предупреждения появились не только рядом с откровенными фотографиями, но и изображениями из мультсериалов, мультфильмов и комиксов.
Буквально вся страна в этом году с тревогой следила за историями о тюремных сроках за репосты, записи и фотографии в социальных сетях. Ранее "Правда.Ру" писала о том, в каких регионах России подобная дикость происходит чаще всего. Так, оказалось, что жителям Санкт-Петербурга — культурной столицы России — можно без зазрения совести выкладывать на своих страничках в социальных сетях буквально все, что угодно.
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