Раскрыт секрет устойчивости "падающей башни" в Пизе

Итальянские иследователи раскрыли секрет устойчивости Пизанской башни.

На сайте Бристольского университета сообщается, что устойчивость башни обеспечивается эффектами, связанными с динамическим взаимодействием "сооружение-грунт".

Несмотря на пятиградусный наклон, 58-метровая башня c 1280 года пережила как минимум четыре сильных землетрясения, напоминают ученые.

Группа исследователей из университета Рома Тре выяснила, что значительная высота и жесткость башни взаимодействуют с мягким грунтом в ее основании, благодаря чему архитектурное сооружение не вступает в резонанс с землей во время толчков.

Профессор Бристольского университета Милонакис пояснил, что ирония в том, что "заставившая башню наклониться почва в то же время помогла ей пережить сейсмические события".

Напомним, Пизанская башня является колокольней католического собора Duomo Santa Maria Assunta. Мировую известность она получила благодаря необычному положению.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что знаменитая Пизанская башня, наклон которой манит в итальянский город Пиза сотни тысяч туристов со всего мира, изменила свой внешний вид. Реставраторы уменьшили угол ее наклона с 5,5 градуса до 3,9 градуса.

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