Американские ученые отмечают аномальный рост силы атлантических ураганов.
Об этом сообщили специалисты Управления океанических и атмосферных исследований США и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории.
Как пишет издание EurekAlert, основной причиной этого исследователи называют естественный климатический цикл под названием североатлантическая осцилляция.
Анализ силы штормов за последние 30 лет показал, что за этот период средний прирост скорости ветра у ураганов увеличился на 21 километр в час. Причем каждые десять лет характеристика повышается на семь километров в час.
Ученые отмечают множество факторов, влияющих на на скорость ветра, в частности - температуру у поверхности моря, содержание тепла в приповерхностном слое океана, а также направление и скорость ветра.
Отметим, что впервые североатлантическая осцилляция была обнаружена в 2001 году. Сегодня такое явление наблюдается в восточной и центральной части Атлантики. При этом ученые не исключают, что оно может испытывать на себе воздействия глобального потепления.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что ранее специалисты американского Университета штата Колорадо, применив новую модель прогнозирования, основанную на данных, накопленных за 28 лет наблюдений, пришли к неутешительному выводу: ближайшие годы будут временем сильнейших ураганов и штормов.
Основной удар стихия нанесет по Атлантике. Хотя это малое утешение. Тысячи самолетов летают через этот океан. Причиной непогоды станут аномально высокие температуры в экваториальной части Атлантического океана в сочетании с нейтральными температурами в Тихом.
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