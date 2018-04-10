Названы неизвестные ранее сценарии "астероидного апокалипсиса"

Российские астрономы перечислили самые опасные околоземные астероиды, падение которых на Землю наиболее вероятно в ближайшем будущем.

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Астрономы Санкт-Петербургского государственного университета в журнале "Экологический вестник научных центров ЧЭС" пояснили, что в последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами.

При этом они проводят своеобразную космическую "перепись" среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества.

"Вероятность падения астероида на Землю обычно небольшая: порядка одной миллионной. Однако специалисты открывают новые небесные тела, которые могут представлять потенциальную угрозу", - сообщил профессор Санкт-Петербургского государственного университета Леонид Соколов.

Согласно расчетам, "астероид судного дня" Апофис получит в текущем столетии больше 150 попыток уничтожить жизнь на Земле. Отмечается, что Апофис может упасть и на Луну.

Первый подобный шанс у него появится в 2056 году, и в общей сложности их будет около двух десятков. В это же время у астероида будет максимально высокая вероятность столкнуться с нашей планетой.

По данным ученых, астероид из льда, скальных пород и пыли массой 18 тонн может упасть за Землю. Отмечается, что падение этого космического тела спровоцирует мощный взрыв, после чего последуют сильнейшие извержения вулканов и цунами.

Такое развитие событий приведет к исчезновению всех городов с лица Земли. Ученые подтвердили, что в 2029 году астероид подлетит к Земле на расстояние в 32 тысячи километров.

Возможно, что в случае сдвига траектории небесное тело окажется на расстоянии 30 тысяч километров от Земли. Самое важное, что на таких расстояниях Земля уже сможет оказать на астероид гравитационное воздействие, поэтому уже в 2036 году небесное тело теоретически может упасть на Землю, сообщала "Правда.Ру".

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