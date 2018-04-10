Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Названы неизвестные ранее сценарии "астероидного апокалипсиса"

Занимательные Новости

Российские астрономы перечислили самые опасные околоземные астероиды, падение которых на Землю наиболее вероятно в ближайшем будущем.

Названы неизвестные ранее сценарии "астероидного апокалипсиса". 385667.jpeg
Фото: flickr.com

Астрономы Санкт-Петербургского государственного университета  в журнале "Экологический вестник научных центров ЧЭС" пояснили, что в последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами.

При этом они проводят своеобразную космическую "перепись" среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. 

"Вероятность падения астероида на Землю обычно небольшая: порядка одной миллионной. Однако специалисты открывают новые небесные тела, которые могут представлять потенциальную угрозу", - сообщил профессор Санкт-Петербургского государственного университета Леонид Соколов. 

Согласно расчетам,  "астероид судного дня" Апофис получит в текущем столетии больше 150 попыток уничтожить жизнь на Земле. Отмечается, что Апофис может упасть и на Луну.

Первый подобный шанс у него появится в 2056 году, и в общей сложности их будет около двух десятков. В это же время у астероида будет максимально высокая вероятность столкнуться с нашей планетой.

По данным ученых, астероид из льда, скальных пород и пыли массой 18 тонн может упасть за Землю. Отмечается, что падение этого космического тела спровоцирует мощный взрыв, после чего последуют сильнейшие извержения вулканов и цунами.

Такое развитие событий приведет к исчезновению всех городов с лица Земли. Ученые подтвердили, что в 2029 году астероид подлетит к Земле на расстояние в 32 тысячи километров.

Возможно, что в случае сдвига траектории небесное тело окажется на расстоянии 30 тысяч километров от Земли. Самое важное, что на таких расстояниях Земля уже сможет оказать на астероид гравитационное воздействие, поэтому уже в 2036 году небесное тело теоретически может упасть на Землю, сообщала "Правда.Ру". 

Читайте также:

Ученые: человечеству осталось 12 лет до удара Апофиса

Глава "Антистихии" МЧС РФ об астероиде Апофис

К Земле мчится 300-метровый Апофис

 


Земле угрожает 400-метровый астероид
Темы астероид
Обсудить
Актуальная аналитика
Правила игры
Эксперты не видят трагедии в потерях Дерипаски
Криптобиржи
Прогноз цены Ripple: ещё чуть-чуть и $1
Власть
Загогулина удачи: почему Аман оказался круче Минтимера
Читательский топ
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.

Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"

Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими. 

Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Украина
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Мир
Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обаме
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет

Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров.

Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Мир
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Ближний Восток
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Мир
Путин наградил орденом генерал-майора морской пехоты США
Айдын Мехтиев Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран Айдын Мехтиев Соломон Соловьев Астролог: рожденные 10.04 отважны Соломон Соловьев Игорь Буккер ФБР разыскало номарха Древнего Египта Игорь Буккер
Комментарии
"Томагавки" готовы, "Калибры" - тоже. Что дальше?
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Путин наградил орденом генерал-майора морской пехоты США
СМИ: США взяли на прицел авиабазу Хмеймим
Эксперты не видят трагедии в потерях Дерипаски
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
"Томагавки" готовы, "Калибры" - тоже. Что дальше?
Bloomberg: русские олигархи потеряли $16 млрд за сутки
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
СМИ: США взяли на прицел авиабазу Хмеймим
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
США ничего не смогут противопоставить "Сармату" как минимум 40 лет
Меркель разрешила "Северный поток-2" только с согласия Украины
Меркель разрешила "Северный поток-2" только с согласия Украины
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
СМИ: США взяли на прицел авиабазу Хмеймим
СМИ: США взяли на прицел авиабазу Хмеймим
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался