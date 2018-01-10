Ученые: алкоголь может повредить ДНК

Британские ученые пришли к выводу, что алкоголь, который сначала превращается в организме в ацетальдегид, а потом в уксусную кислоту, повреждает ДНК.

Как выяснили исследователи из Кембриджа, эксперименты со стволовыми клетками крови показали, что ацетальдегид рвет обе цепи ДНК.

По данным Nature, если таких разрывов оказывается много, клетки их не успевают залатать, и в результате в геноме появляются неисправленные мутации, которые делящиеся клетки передают своим потомкам.

В статье отмечается, что ацетальдегид в уксусную кислоту превращает фермент альдегид дегидрогеназа. У мышей с испорченным геном альдегид дегидрогеназы мутации в ДНК возникали в четыре раза чаще, чем у мышей с нормальным ферментом.

Не исключено, что именно из-за особенностей в гене альдегид дегидрогеназы 2 жители Юго-Восточной Азии так часто болеют раком пищевода. Фактически, некоторые онкологические заболевания действительно часто возникают при злоупотреблении алкоголем.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что уУченые под руководством Дэвида Кэрекена провели эксперимент, в котором приняли участие почти 50 мужчин-добровольцев разных возрастов.

Им давали пробовать разные спиртные напитки и отслеживали реакции организма и выброс гормонов. Как оказалось, вкус пива сам по себе, независимо от количества содержащегося в нем алкоголя, вызывает выброс гормона дофамина (он вырабатывается у нас в головном мозге и надпочечниках и называется "гормоном удовольствия").

По словам Дэвида Кэрекена, это был первый эксперимент на людях, показавший, что вкус алкогольного напитка может вызывать активность дофамина в центрах мозга, отвечающих за чувство награды и удовольствия.

Позже американские ученые пришли к выводу, что алкоголь убивает не только существующие нервные клетки, но и препятствует образованию новых. Исследователи техасского Университета смогли маркировать стволовые клетки мозга и проанализировать, как алкоголь влияет на них в долгосрочной перспективе.

По данным ученых, употребление спиртного оказывает разное воздействие на участки мозга. Отмечается, что наибольший вред был причинен стволовым клеткам в субвентрикулярной зоне, которая является источником новых нейронов на протяжении всей взрослой жизни организма.