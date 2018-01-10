Подстраховался: Майкл Дуглас на всякий случай опроверг обвинения в домогательствах

Американский актер Майкл Дуглас заранее опроверг грядущие обвинения в домогательствах от бывшей сотрудницы его компании.

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Как пишет Deadline, Дуглас узнал о возможных публикациях касательно неподобающего поведения с его стороны и решил заранее опровергнуть "ложную информацию".

Согласно полученным данным, бывшая сотрудница его компании собиралась обвинить актера в том, что 32 года назад он удовлетворил себя на ее глазах.

Со своей стороны, Дуглас "почувствовал необходимость опередить это...Я даже не знаю, с чего начать. Это полная ложь, вымысел, неправда".

Он также опроверг обвинения в том, что помешал дальнейшему развитию ее карьеры и получению работы в других компаниях.

"Это причиняет мне очень много боли. Я горжусь своей репутацией в этом бизнесе, не говоря уже об истории моего отца и многом другом. У меня нет скелетов в шкафу ... Я в замешательстве, почему это всплыло сейчас спустя 32 года", - подчеркнул Дуглас, поблагодарив свою супругу и детей за поддержку.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в прошлом году американский продюсер Харви Вайнштейн, известный как один из создателей культовых фильмов: «Криминальное чтиво», «Влюбленный Шекспир», «Крик», «Убить Билла» и многих других, был обвинен во множественных домогательствах. Два издания - New York Times и New Yorker - опубликовали на своих страницах признания женщин, которых продюсер в разное время склонял к сексу.