Американский актер Майкл Дуглас заранее опроверг грядущие обвинения в домогательствах от бывшей сотрудницы его компании.
Как пишет Deadline, Дуглас узнал о возможных публикациях касательно неподобающего поведения с его стороны и решил заранее опровергнуть "ложную информацию".
Согласно полученным данным, бывшая сотрудница его компании собиралась обвинить актера в том, что 32 года назад он удовлетворил себя на ее глазах.
Со своей стороны, Дуглас "почувствовал необходимость опередить это...Я даже не знаю, с чего начать. Это полная ложь, вымысел, неправда".
Он также опроверг обвинения в том, что помешал дальнейшему развитию ее карьеры и получению работы в других компаниях.
"Это причиняет мне очень много боли. Я горжусь своей репутацией в этом бизнесе, не говоря уже об истории моего отца и многом другом. У меня нет скелетов в шкафу ... Я в замешательстве, почему это всплыло сейчас спустя 32 года", - подчеркнул Дуглас, поблагодарив свою супругу и детей за поддержку.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что в прошлом году американский продюсер Харви Вайнштейн, известный как один из создателей культовых фильмов: «Криминальное чтиво», «Влюбленный Шекспир», «Крик», «Убить Билла» и многих других, был обвинен во множественных домогательствах. Два издания - New York Times и New Yorker - опубликовали на своих страницах признания женщин, которых продюсер в разное время склонял к сексу.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.