Известный ученый с мировым именем, Стивен Хокинг, выступил с заявлением о том, что изменения климата Земли превратят планету в аналог Венеры.
По его словам, если изменения климата продолжат развиваться по текущему пути, то парниковый эффект достигнет апогея. Хокинг отметил, что такая ситуация на планете возникает из-за достижения парниковыми газами крайних значений в атмосфере.
"В следующий раз при встрече с человеком, отрицающим изменения климата, скажите ему, чтобы он отправился в Венецию. Я заплачу за проезд", - сообщает Хокинг.
Он добавил, что Земля может превратиться в невыносимо жаркое место, если глобальное потепление продолжит развиваться.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что Хокинг выступил с заявлением, в котором сообщил, что решение американского президента Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату будет иметь колоссальные последствия для Земли и всех ее жителей.
В интервью зарубежным СМИ Хокинг сообщил, что со временем Земля способна превратиться в такую же "тепличную планету", как Венера: с дождями из серной кислоты, кипящими океанами и температурой 250 градусов тепла.
"Изменение климата является одной из величайших угроз для человечества, которую мы можем предотвратить, если начнем действовать сейчас", - отметил ученый.
Он добавил, что колонизация других планет и Луны - один из возможных вариантов спасения человечества.
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