Письмо Эйнштейна о будущем Третьего рейха выставили на торги

Письмо известного физика-теоретика Альберта Эйнштейна, в котором он предсказывал скорый и печальный закат Третьего рейха, выставлено на торги в Израиле.
Свое письмо Альберт Эйнштейн написал в августе далекого 1922-го года. Отмечается, что физик-теоретик написал его после того, как ему пришлось спешно покинуть Германию, когда там задержали местного главу Министерства иностранных дел еврейского происхождения Вальтера Ратенау.
Письмо Альберта Эйнштейна адресовано его сестре. В нем ученый сетует на ситуацию с антисемитизмом в Германии и предсказывает печальное будущее Третьего рейха. Также Эйнштейн пишет, что рад быть вдали от всего этого. В Иерусалиме, отметил физик-теоретик, ему удается зарабатывать самому, а не при помощи государства, и это для него, признается он, счастье.
Начальная стоимость письма знаменитого на весь мир ученого составила 12 тысяч долларов.
Отметим, что родственники и близкие Альберта Эйнштейна описывают его как человека чувствительного, доброго и отзывчивого. Примечательно, что самым ненавистным словом для него в немецком языке было "zwang", что обозначает насилие и принуждение. А когда же талантливого физика спрашивали, где находится его лаборатория, он, улыбаясь, доставал из кармана письменную ручку.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ранее неизвестные фотоснимки времен Второй мировой войны были выставлены на аукцион в Великобритании и проданы за 250 фунтов стерлингов.
Фото: википедия
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