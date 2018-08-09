Зачем на праздниках российских городов ставят виселицы

На днях паблики в известной социальной сети, посвященные жизни в городе Омске, буквально зашумели. Пользователи активно обсуждали виселицу, которая появилась на улице сибирского мегаполиса в день города.
Заместитель мэра города Елена Шипилова прокомментировала ситуацию. По ее словам, виселицу установили организаторы фестиваля "Служилые люди Сибири". Тем самым они хотели подчеркнуть аутентичность и самобытность Омска — ведь испокон веков со всей России сюда ссылали на каторгу.
Шипиловой, правда, инициатива организаторов фестиваля не понравилась — она выразила надежду, что виселица на одной из главных улиц города не помешала омичам веселиться и праздновать.
Во времена правления Петра I виселица в Омске и правда была неотъемлемым атрибутом городской обстановки.
Но конструкторы от виселицы открещиваются — заявляют, что петля предназначалась совсем для другого. В нее якобы вставляли овощи и рубили. А когда организаторы отвлеклись буквально на тридцать минут, кто-то успел наделать провокационных фото.
Стоит отметить, что конструкция, весьма и весьма похожая на приспособление для приведения в исполнение смертной казни через повешение снискала популярность у горожан. Единицы прошли мимо. Многие загорелись идеей сделать фото, просунув голову в петлю.
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