Налетай, покупай! Завод-создатель "Бурана" выставлен на Avito

На сайте бесплатных рекламных объявлений Avito появилась информация о продаже "Тушинского машиностроительного завода". Предприятие признали банкротом несколько лет назад.

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Завод продается за 8,3 миллиарда рублей. В объявлении указано, что за эту сумму покупатель приобретет все недвижимое и движимое имущество завода. Находится предприятие в Москве, на улице Свободы.

Любопытно, что всего каких-то несколько дней назад предприятие продавали за 10 миллиардов рублей. Наверное, с покупателями пока глухо.

Тушинский машиностроительный завод был основан еще в 20 веке, в далеком 1932 году. Предприятие выпускало продукцию военного и гражданского назначения — истребители, трамваи, троллейбусы, автобусы. Помимо этого, на предприятии также осуществлялось производство пилотируемого орбитального корабля "Буран".

Ранее "Правда.Ру" писала о другом любопытном объявлении. Так, 18-летний уроженец Липецка выложил на сайт бесплатных объявлений клич о поиске работы. Все бы ничего, да вот заработную плату юноша хочет в 100 000 000 000 рублей. У него, правда, нет опыта работы, да и образование лишь средне-специальное, но он полон оптимизма - утверждает, что его не испугает даже работа грузчиком. А еще он может раздавать рекламные листовки.

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