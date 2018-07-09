Подработка для Ассанжа и Cноудена: им предложена работа в России

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу и бывшему сотруднику ЦРУ и информатору Эдварду Сноудену предложили работу в российской компании. Сделано это было через социальные сети. Обращение разместили в социальных сетях компании "Квантор" 8 июля. Зарплату небезызвестным личностям "положили" — по миллиону долларов в год.
"Квантор" — компания, предлагающая безопасные взаиморасчеты без SWIFT и контроля со стороны США. Своей миссией она видит обеспечение свободы финансовых операций по всему миру, соответственно, считая Ассанжа и Сноудена единомышленниками, предлагает им стать представителями проекта в России и за рубежом.
Впрочем, ответа от потенциальных работников пока не последовало.
Как ранее писала "Правда.Ру", бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал прекращение действия Патриотического акта в США, позволяющего ФБР и АНБ следить за американскими гражданами и собирать данные.
По мнению Сноудена, власти США разыгрывают "террористическую карту", чтобы вернуть практику массовой слежки.
Читайте также:
Создатель WikiLeaks троллит политиков загадочными сообщениями
Сноуден: "Facebook лишь притворяется соцсетью, это развединструмент"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
Самое яркое и очень позитивное событие — продолжающийся у нас долгожданный Чемпионат мира по футболу. Хотя, конечно, у каждого свои впечатления о спорте и вокруг него. Тем не менее, в целом все прекрасно и весело. Об этом и многом другом беседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог Леонид Крутаков.