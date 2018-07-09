Подработка для Ассанжа и Cноудена: им предложена работа в России

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу и бывшему сотруднику ЦРУ и информатору Эдварду Сноудену предложили работу в российской компании. Сделано это было через социальные сети. Обращение разместили в социальных сетях компании "Квантор" 8 июля. Зарплату небезызвестным личностям "положили" — по миллиону долларов в год.

"Квантор" — компания, предлагающая безопасные взаиморасчеты без SWIFT и контроля со стороны США. Своей миссией она видит обеспечение свободы финансовых операций по всему миру, соответственно, считая Ассанжа и Сноудена единомышленниками, предлагает им стать представителями проекта в России и за рубежом.

Впрочем, ответа от потенциальных работников пока не последовало.

Как ранее писала "Правда.Ру", бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал прекращение действия Патриотического акта в США, позволяющего ФБР и АНБ следить за американскими гражданами и собирать данные.

По мнению Сноудена, власти США разыгрывают "террористическую карту", чтобы вернуть практику массовой слежки.

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