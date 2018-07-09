Замерзшая россиянка показала селфи с комарами

Нет плохой погоды у природы — это известно всем. Снег, слякоть, проливной дождик — все может стерпеть и даже полюбить российский человек, потому что и того, и другого, и третьего у него просто завались. В Сибири, например, зимой может быть -30 градусов по Цельсию, а летом — все +35. Или, когда в каком-нибудь Нерюнгри несчастные дети бредут по ужасному морозу в школу, сочинская ребятня покупает мороженое, чтобы хоть как-то спастись от палящего солнца.

Фото: instagram.com /anastasiagav

Вот и жительница Якутии Анастасия Груздева выложила в своем аккаунте в Instagram фотографию, олицетворяющую, до чего же разного климата можно стать свидетелем на территории России. На эту фотографию смотреть-то и неприятно, и боязно — лицо несчастной девушки сплошь усеяно комарами. В комментариях отмечают, что данная фотография — яркий пример простого сибирского лета. Также пользователи социальной сети предположили, что эта фотография окажется намного популярней другой фотографии девушки.

Около полугода назад Анастасия Груздева выложила фото, в реальность которого с первого взгляда не так уже и легко поверить. Все дело в том, что вместо ресниц у очаровательной девушки на фотографии — самые настоящие льдинки. Виной тому — пятидесятиградусный мороз, напавший в те дни на столицу Республики Саха, самый крупный город, возведенный в зоне вечной мерзлоты.

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