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Мозг человека работает даже после смерти

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Что происходит с человеком после его смерти, до сих пор остается большой загадкой и предметом серьезных споров. Одни верят в существование ада и рая, другие твердят о небытие, третьи о реинкарнации, четвертые — о чем-то своем. Лишь в одном сходятся все спорщики — рано ли, поздно, человек все равно умрет.

Мозг человека работает даже после смерти. 389263.jpeg

Когда все процессы жизнедеятельности человека прекращаются, первыми умирают клетки мозга. Дело в том, что они очень чувствительны к нехватке кислорода. Поэтому-то человек и теряет сознание, если его душат или если ему душно и не хватает воздуха.

Итак, первыми умирают клетки мозга. Но ученые из Каролинского института в Швеции пришли к интереснейшему заключению — оказывается, некоторые клетки мозга продолжают работать очень и очень долго. Можно сказать, что и умирают они последними. Ученые не могут сойтись во мнении — считать ли тогда человека мертвым или нет? Ведь если активность его мозговых клеток после смерти находится на нуле, а потом вдруг подскакивает выше, то это значит, что человек, вполне возможно, видит какие-то галлюцинации, видения, а, быть может даже, еще и думает.

Шведские ученые предполагают, что данная затяжная активность клеток мозга — последний его аккорд перед смертью. По их мнению, именно этим можно объяснить и различные видения людей, что пережили клиническую смерть — например, свет в конце тоннеля, ощущения полета, или даже встреча с кем-то на небесах. В этот момент, скорее всего, человеческие клетки мозга доживают свои последние минуты, в то время как все остальное тело человека уже не подает признаков жизни.

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