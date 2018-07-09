Мэр приказал девушкам-полицейским надеть короткие шорты

Как признается мэр города, власти специально каждый год придумывают какие-нибудь новые необычные решения для того, чтобы об их городе заговорили в мировых средствах массовой информации. По мнению Ачкара, это привлечет в город западных, платежеспособных туристов.
На этот раз власти города решили "раздеть" своих полицейских. При чем только женского пола. Так, в этом году для работы в полиции привлекли молодых девушек в возрасте двадцати лет и выдали новую униформу — красный берет с символикой ливанской полиции, рубашку без рукавов и очень короткие шорты.
Стоит сказать, что Пьер Ачкар, по-видимому, знает, что делает — решение мэра города вызвало настоящий бум как в сети Интернет, так и среди местных жителей. Одни говорят, что это просто неприемлемо, и называют такое решение сексистким, так как почему-то нововведение никоим образом не коснулось представителей мужского пола в полиции. Другие же не видят в новом законе ничего предосудительного и отталкивающего, третьи отнеслись к нововведению равнодушно.
Отметим, что большинство самих полицейских к закону все же отнеслись если не положительно, то нейтрально, как и большая часть местных жителей. Гордый собой Пьер Ачкар резюмировал, что "все вокруг довольны" и принялся ждать притока туристов из Европы и Северной Америки.
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Сексизм - это звучит | Правда. Ру
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