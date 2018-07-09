В Люберцах родились мей-куны с человеческими лицами

О необычных котятах в соцсетях рассказала их хозяйка,заводчица мейн-кунов Татьяна Расторгуева. Она выложила видео с питомцем Валькирией, которое тут же покорило пользователей интернета.

Фото: instagram.com/catsvillcounty

Валькирию природа наградила особенными чертами, можно сказать, лица. Ведь у кошки отчетливо виден человеческий взгляд. Подписчики Татьяны и другие пользователи не остались равнодушными к Валькирии и оставили под ее фотографией огромное количество комментариев, пишет "Нож".

Часть зрителей предложила Татьяне отвести Валькирию на кастинг в фильм ужасов, так как внешность кошки не требует ни грима, ни компьютерной графики. Страшно уже и так.

"Выглядит так, будто ведьма превратилась в кошечку и думает, как бы инквизиция не прочухала", - предполагает магическое происхождение животного один из пользователей.

Другой подписчик заявил, что мордочка Валькирии - это то, что он наверняка увидит перед собственной смертью.

У Татьяны живет не только Валькирия. Таких пугающих и одновременно притягивающих котиков у заводчицы несколько. Пока пользователи продолжают придумывать новые варианты прошлой и будущей судьбы котят, хозяйка подыскивает для них новые дома. Не побоятся ли кошатники такого чуда природы?