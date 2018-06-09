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Пизанская башня: и все-таки она стоит

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Пизанская башня: и все-таки она стоит. 387966.jpeg
Фото: википедия

Знаменитая Пизанская башня — колокольня, часть городского собора Санта-Мария Ассунта. Слегка завалившаяся набок, она знакома каждому. Благодаря своему непреднамеренному уклону Пизанская башня и знаменита на весь мир. Практически каждый турист, навещающий город Пиза в Италии, непременно фотографируется на ее фоне таким образом, словно поддерживает ее от падения.

За свою практически тысячелетнюю историю башня пережила две мировых войны и четыре серьезных землетрясения. Ученые заявили недавно, что нашли ответ на вопрос, почему же она все-таки не падает.

По мнению исследователей, устойчивость башни объясняется благоприятным динамическим воздействием почвы. Как поясняют эксперты, тяжесть и высота Пизанской башни в сочетании со значительной мягкостью грунта значительно влияют на колебательные характеристики конструкции.

Та же самая почва, что когда-то чуть завалила Пизанскую башню набок, сегодня не дает ей упасть. Податливая и мягкая, она поддается внушительному весу колокольни и помогает ей из раза в раз переживать даже землетрясения. При этом эксперты напомнили, что раз Пизанскую башню все-таки слегка "поправили". Так, в ходе реставрации колокольни в 2000-ых, угол ее наклона сократили с 5.5 до 3.9 градусов.

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Темы Пиза туризм Италия туристы Пизанская башня
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