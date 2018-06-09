РПЦ позволила московским бомжам играть в рамках ЧМ-2018

В Москве пройдет первый чемпионат города по футболу среди бездомных людей. Мероприятие состоится благодаря Русской православной церкви и ряда благотворительных фондов.

Сегодня, ровно за неделю до старта чемпионата мира по футболу, московские благотворительные организации помощи бездомным людям организуют для них футбольный турнир. Матчи пройдут в течение одного дня в спортивном комплексе в парке "Сокольники".

Известно, что в соревновании примет участие четыре команды. В каждой из них по семь человек — четыре человека без определенного места жительства и три добровольца из числа сотрудников служб помощи бездомным.

Каждый матч продлится 15 минут. Всего в турнире запланировано восемь игр. По их окончании состоится торжественное награждение победителей и пикник для игроков, волонтеров и болельщиков.

Организатор чемпионата Ирина Мешкова отметила важность подобного рода мероприятий. Она поделилась мнением, что футбол — это игра для всех, игра, объединяющая миллионы людей по всему миру. Мешкова выразило надежду, что организованный ею турнир вернет бездомным людям веру и надежду в собственные силы. Также руководитель благотворительных программ отметила, что данный турнир обязан привлечь к проблемам бездомным внимание общества.

Сотрудники благотворительных фондов, поучаствовавшие в организации соревнования, выразили мнение, что турнир среди бездомных — вызов навешиванию социальных ярлыков. То, что организовываются подобные мероприятия и то, что в каждой команде будет по несколько добровольцев, означает шаг навстречу тем, кто оказался без крыши над головой, считают они.

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