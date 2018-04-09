Россия предупредила - пересмотр границ космоса приведет к войне

Москва выступает категорически против пересмотра исторически сложившихся границ между атмосферой и космосом.

Об этом говорится в рабочем документе, который Россия внесла на рассмотрение Комитета по использованию космического пространства в мирных целях.

В документе говорится, что "реальная проблема в том, что продвигаемая ВМО (Всемирной метеорологической организацией) концепция установления границы космического пространства, будь она принята, создаст довольно рискованный прецедент".

По мнению Москвы, такие инициативы работают на идею выделения между воздушным и космическим пространствами дополнительной "страты" (зоны) под суборбитальные полеты.

Отмечается, что на такую зону "не распространялось бы действие норм космического права, включающих принципиально важный запрет на выведение на орбиту вокруг Земли любых объектов с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения".

Москва не исключает, что суборбитальную технику начнут использовать для доставки оружия.

Напомним, в настоящее время неофициальная граница между атмосферой и космосом проходит по "линии Кармана", то есть по стокилометровой отметке. При этом некоторые страны считают космической границей высоту в 80 километров над поверхностью Земли.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что российская космическая отрасль в 2017 году пережила несколько достаточно неприятных моментов. Неприятных прежде всего по соображениям престижа.

Но есть и достижения - по крайней мере, в "Роскосмосе" 29 декабря сообщили, что по предварительным расчетам, чистая прибыль в 2017 году увеличилась в четыре раза. "По предварительному прогнозу, чистая прибыль предприятий, входящих в периметр госкорпорации "Роскосмос", в 2017 году в четыре раза превысит показатель 2016 года и составит порядка 13 миллиардов рублей", - отметили в госкорпорации.

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