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Источник Правда.Ру

Названы домашние предметы, которые опасно долго хранить

Занимательные Новости

Ученые пришли к выводу, что ряд предметов чрезвычайно опасно хранить в доме в течение длительного времени.

Названы домашние предметы, которые опасно долго хранить. 385570.jpeg

Некоторые вещи могут быть просто опасны для здоровья человека, сообщает The Independent. Первым в списке оказались зубные щетки, которые следует менять по меньшей мере раз в три месяца, и лишь если у человека все в порядке с зубами и деснами.

Второй по опасности оказалась  расческа для волос, обновлять которую следует хотя бы один раз в год, а проводить чистку данного предмета рекомендовано раз в неделю. Третье место заняли домашние тапочки, срок службы которых составляет всего полгода, а после грибковых инфекций сразу же стоит их выбросить.

Также потенциальную опасность представляет из себя губка для посуды, поскольку там могут скапливаться опасные патогенные микроорганизмы. При этом полотенца должны служить не больше года, а подушки - трех лет, пишет издание Актуальные новости. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что бронхиальная астма является одним из самых распространенных хронических заболеваний у взрослых и - по данным ВОЗ - самым распространенным хроническим заболеванием у детей и подростков.

Эксперты отмечают: с каждым годом эту болезнь диагностируют все чаще. Виной тому - плохая экология, использование большого количества химикатов в быту и наследственная предрасположенность.

К счастью, использование фармацевтических препаратов и немедикаментозных подходов к лечению астмы позволяет людям, страдающим этим недугом, жить полноценной жизнью, придерживаясь разумных ограничений и соблюдая предписания врача.

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Современные подходы к лечению бронхиальной астмы

Темы инфекция
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