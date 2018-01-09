Сбой геолокации: такси увозит москвичей в Гвинею за миллион

В Москве сбой в работе навигации привел к тому, что местоположение жителей столицы определилось в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане Проблема возникла у пользователей карт "Яндекса", Apple и Google, а также сервисов такси и каршеринга, сообщает vc. ru.

Пользователи пожаловались на сбой в "твиттере". Оказалось, что впервые проблема возникал еще 6 января. С ней столкнулись пользователи, которые оказались в центре Москвы — сервисы "перемещают" их по координатам 0.0;0.0.

Сбои привели к тому, что пользователи такси-сервисов стали получать счета на сотни тысяч рублей. Из-за новой масштабной проблемы возникают единичные случаи с завышенной стоимостью поездок и компании разбираются с ними вручную.

Также о возможных сбоях предупредил сервис каршеринга BelkaCar.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Самолет Airbus A330 авиакомпании AirAsia, вылетевший из австралийского Сиднея в Куала-Лумпур, не смог добраться до места назначения из-за ошибок в навигации и действий экипажа.

Согласно отчету Австралийского бюро транспортной безопасности, опубликованному 6 сентября, инцидент имел место 10 марта 2015 года.

Сразу после вылета, пилоты борта Airbus A330 заметили неисправности в работе навигационной системы. Все попытки перезагрузить ее вызывали все большее отклонение от заданного курса.

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