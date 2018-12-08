Москва, Санкт-Петербург и Кострома признаны самыми «новогодними» российскими городами

До Нового года остается чуть менее месяца. Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала в интервью изданию RT, в каких городах России и мира лучше всего "ловить" праздничную атмосферу.

Так, заявила Майя Ломидзе, в канун Нового года похвастаться по-настоящему праздничной атмосферой могут такие российские мегаполисы, как Москва, Санкт-Петербург и Казань. Что же касается городов поменьше и поскромнее, то тут, убеждена Ломидзе, первым делом выделяются Суздаль, Углич, Вологда, Великий Устюг и Кострома. Во многих этих городах, уточнила глава Ассоциации туроператоров России, уже давным-давно поняли, что нужно российским туристам под Новый год и после него и успешно им это дают.

Похвастаться волшебной атмосферой могут и ряд европейских городов. Так, Майя Ломидзе в числе прочих отметила столицы Чехии, Италии, Хорватии и Франции — Прага, Рим, Загреб и Париж соответственно.

Новый год — пора подарков, поездок и походов в гости. А это, как известно, влечет за собой внушительные денежные траты. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отечественные социологи выяснили, жители каких городов в России получают самую большую заработную плату, а каких — самую маленькую. Так, оказалось, что с шиком отпраздновать главный российский праздник могут жители Чукотки. А вот жителям Псковской области придется быть поприжимистее.

Фото: www.2do2go.ru

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