Открытие 12-летней девочки: все американские президенты - родственники Елизаветы II

Двенадцатилетняя Бридж-Анн де Авинон, пытаясь отследить свои генеалогические корни во Франции, решила окунуться в историю других семей. Она просмотрела более 500 000 имен и совершила одно из величайших открытий в генеалогической истории.

Фото: кадр из видео

Юная исследовательница доказала, что все американские президенты "восходят" к одному британскому королю Джону Безземельному, который в 1215 году подписал Великую хартию вольностей.

Для любого, кто знаком с "Иллюминатами" или знает, что в мире есть правящая элита, это не новость. Также не новость это и для тех, кто знает, что почти все американские лидеры — дальние родственники английской королевы Елизаветы.

Однако Бридж-Анне удалось создать первое древо, где прослеживались бы не только связи по мужской линии, но и по женской. Так, ей удалось связать всех президентов, исключая одного Мартина Ван Бюрена, с королем Джоном Безземельным.

До этого открытия генеалоги связали 22 президентские семьи. Кроме того, несколько лет назад National Geographic провел исследование, в котором попытался выяснить, существовал ли "научный Адам". Они обнаружили, что у всех людей есть один общий предок. Бридж-Анна подтвердила это открытие. Исследовательница пояснила, что работа заставила ее поверить, что все люди произошли от кого-то одного.

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