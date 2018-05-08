Археологи: самое первое письмо в Саудовской Аравии написано христианином

Ученые пришли к выводу, что самая старая арабская надпись, найденная в Саудовской Аравии, датирована 470 годом н. э., относится к христианскому контексту и предшествует приходу ислама.

Сообщается, что в декабре 2015 года исследователи из французско-саудовской экспедиции, изучив наскальные надписи в южной части Саудовской Аравии, в итоге опубликовали 100-страничный доклад.

В нем говорилось, что старейший арабский текст, найденный в Саудовской Аравии, украшен христианским крестом. Тот же крест систематически появляется на других подобных стелах, датируемых примерно тем же периодом.

Открытие является сенсационным, поскольку показывает, что происхождение арабского алфавита, используемого для написания Корана, относится к христианскому контексту.

Этот доисламский алфавит также называется набатейским арабским, потому что он эволюционировал от набатейцев - некогда могущественной нации, которая построила Петру и доминировала на торговых путях в Южном Леванте и Северной Аравии, прежде чем быть аннексированной римлянами в начале 2-го века.

Древний текст является наследием некогда процветающей христианской общины в этой области, также связанной с появлением древнего еврейского королевства, которое управляло большей частью того, что сегодня является Йеменом и Саудовской Аравией.

При этом в исламских текстах нет упоминания о многочисленных христианских и еврейских общинах по всему саудовскому полуострову, которые процветали во времена Мухаммеда.

Недавние исследования работ древних христиан и мусульманских записей изменили представление об обществах, существовавших в регионе, и пролили новый свет на сложную историю до появления ислама.