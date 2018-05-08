Древние манускрипты о "странном мире" в Солнечной системе

Ученые Королевского университета считают, что следы пыли и газа в ночном небе являются доказательством существования таинственной Планеты девять.

Эксперты полагают, что изображения комет, созданные в средние века, дадут дополнительные подсказки о местонахождении гипотетического небесного тела.

Ученые давно обсуждали, скрывается ли на краю нашей Солнечной системы планета-изгой, получившая название Планета девять.Некоторые астрономы думают, что именно существование предполагаемой планеты, которая, по их утверждению, в десять раз больше Земли, объясняет странный способ перемещения далеких объектов в космосе.

Историки и астрономы Королевского университета в Белфасте в рамках своего исследования изучают старинные рисунки комет и сверяют их с современными изображениями ледяных космических объектов, в том числе из НАСА и Североирландского общества любительской астрономии.

Отметим, что исследователи не считают Планету девять Нибиру, которая якобы может привести к концу жизни на Земле."Этот исследовательский проект пересматривает значение и важность средневековой науки и демонстрирует, как средневековые записи комет могут помочь проверить теорию существования неуловимой "Планеты девять", подытожили ученые.

В специальном радио-шоу ученые обсудили мифы об угрозах, исходящих о якобы приближающейся планете Нибиру. На официальном интернет-портале опубликовали аудиозапись с названием «Skeptic Check: Nibiru! (Again!)».

В мероприятии приняли участие эксперт Дэвид Моррисон, социолог Роберт Э. Бартоломью и Майкл Браун. Видео на английском языке также опубликовали на видеохостинге YouTube.

В аннотации авторы радио-шоу указали, будет ли последней у людей запись, сделанная в календаре 19 ноября. По мнению экспертов, Нибиру не будет угрожать Земле, так как ее вовсе не существует.

Эксперты также рассказали о мифах и нашли логические опровержения существования космического объекта. Ранее астроном Роберт Уокер, который более 50 лет занимается наукой, потребовал, чтобы была прекращена монетизация видео о конце света на видеохостинге YouTube.

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