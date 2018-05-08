Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Древние манускрипты о "странном мире" в Солнечной системе

Интересные Новости

Ученые Королевского университета считают, что следы пыли и газа в ночном небе являются доказательством существования таинственной Планеты девять.

Древние манускрипты о "странном мире" в Солнечной системе. 386730.jpeg

Эксперты полагают, что изображения комет, созданные в средние века, дадут дополнительные подсказки о местонахождении гипотетического небесного тела.

Ученые давно обсуждали, скрывается ли на краю нашей Солнечной системы планета-изгой, получившая название Планета девять.Некоторые астрономы думают, что именно существование предполагаемой планеты, которая, по их утверждению, в десять раз больше Земли, объясняет странный способ перемещения далеких объектов в космосе.

Историки и астрономы Королевского университета в Белфасте в рамках своего исследования изучают старинные рисунки комет и сверяют их с современными изображениями ледяных космических объектов, в том числе из НАСА и Североирландского общества любительской астрономии.

Отметим, что исследователи не считают Планету девять Нибиру, которая якобы может привести к концу жизни на Земле."Этот исследовательский проект пересматривает значение и важность средневековой науки и демонстрирует, как средневековые записи комет могут помочь проверить теорию существования неуловимой "Планеты девять", подытожили ученые.

В специальном радио-шоу ученые обсудили мифы об угрозах, исходящих о якобы приближающейся планете Нибиру. На официальном интернет-портале опубликовали аудиозапись с названием «Skeptic Check: Nibiru! (Again!)».

В мероприятии приняли участие эксперт Дэвид Моррисон,  социолог Роберт Э. Бартоломью и Майкл Браун. Видео на английском языке также опубликовали на видеохостинге YouTube. 

В аннотации авторы радио-шоу указали, будет ли последней у людей запись, сделанная в календаре 19 ноября. По мнению экспертов, Нибиру не будет угрожать Земле, так как ее вовсе не существует.

Эксперты также рассказали о мифах и нашли логические опровержения существования космического объекта. Ранее астроном Роберт Уокер, который более 50 лет занимается наукой, потребовал, чтобы была прекращена монетизация видео о конце света на видеохостинге YouTube.

Читайте больше:

Слухи о "планете-убийце" довели астрономов до бешенства

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы ученые планета девять
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 08.05 решительны
Природа
Британцы будут жечь американские леса
Диалоги
Третья мировая без России не обойдется
Читательский топ
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Названы признаки "засорения" печени токсинами
Трамп выдвинул ультиматум: Китай нужно сделать отсталой страной
"Россия-24" запретила "Бесогон" Михалкова за крамолу
Новости Все >
Зачем Бог сотворил мир и какое наше место в этом мире
Ученые объяснили, почему улыбка старит человека
ВОЗ: Самый грязный воздух не в России. Где?
Археологи: самое первое письмо в Саудовской Аравии написано христианином
Москва потратит за три года полтриллиона рублей на строительство дорог
"Моя армия": Зачем Порошенко возомнил себя Богом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Здоровье
Названы признаки "засорения" печени токсинами
Мир
Трамп выдвинул ультиматум: Китай нужно сделать отсталой страной
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Общество
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Общество
"Россия-24" запретила "Бесогон" Михалкова за крамолу
Прибалтика
Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas

МИД Литвы был шокирован, обнаружив советскую символику на продукции немецкого концерна Adidas.

Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Парад мошенников
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Мир
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 08.05 решительны Соломон Соловьев Любовь Степушова Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону Любовь Степушова Дарья Касьянова СНГ против Бургундии Дарья Касьянова
Комментарии
Без Дворковича и Рогозина: названы кандидаты в вице-премьеры
"Ну, погоди!": в погоне за Telegram Роскомнадзор громит все подряд
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
"Моя армия": Зачем Порошенко возомнил себя Богом
"Моя армия": Зачем Порошенко возомнил себя Богом
Le Monde: сказать, что Макрон раздражает Кремль - это не сказать ничего
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
В США рассчитали последствия ядерного удара России
В США рассчитали последствия ядерного удара России
Путин подписал особый указ о новой судьбе России
Путину придется бороться с собой для спасения России
Путин подписал особый указ о новой судьбе России
Академики РАН доказали: астронавты США были на Луне
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Порошенко потребовал отказаться от общих праздников с Россией
Порошенко потребовал отказаться от общих праздников с Россией
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей

Турция всерьез рассматривает вопрос о выходе из НАТО, поскольку их отношения с продолжают ухудшаться. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил об ответных действиях, если...

Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался