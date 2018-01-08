В Москву к старому Новому Году придут 15-градусные морозы. Об этом заявили специалисты метеоцентра "Фобос".
Сообщается, что в ночь на 14 января столичный регион окажется в центре малооблачного и штилевого скандинавского антициклона. В результате столбики термометра опустятся до -10...-15 градусов. На севере Подмосковья может похолодать до -18.
Напомним, на Рождество в столице наблюдалась аномально теплая погода. 7 января температура достигла рекордного значения - 2,7 градуса выше нуля.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что, по словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, зима 2018 года по температуре будет близкой к норме. В ближайшие месяцы можно ожидать "неоднородной" погоды и больших колебаний температур. Метеоролог отметил, что аномальных холодов пока нет причин ждать, но насколько снежной будет грядущая зима, не пояснил.
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