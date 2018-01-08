Жительница Мичигана Тереза Роули заявила, что дожила до 104 лет за счет диетической колы.
Роули сообщила, что достигла таких преклонных лет благодаря тому, что пьет не меньше одной банки диетической колы в день.
Отметим, что напиток появился в США в 1982 году, когда Терезе Роули уже исполнилось 68 лет. По мнению ученых, вряд ли содовая продлила жизнь Роули на 36 лет, поскольку может стать причиной ожирения и диабета, а также инсульта и деменции.
Роули подчеркнула, что пьет колу, "потому что мне нравится". "Правда.Ру" ранее сообщала, что о вреде газированных напитков и конкретно Coca-Cola ученые предупреждали неоднократно.
Одна банка этого сладкого напитка может с легкостью очистить унитаз - из-за высокого содержания угольной и фосфорной кислоты. В организме человека Coca-Cola выстраивает более сложную цепь негативного воздействия.
Исследователи описали, что происходит внутри нас в течение часа после употребления банки газированного напитка. Оставив налет из красящих веществ на зубах, Coca-Cola начинает свой разрушительный путь к желудку и пищеварительной системе человека. Консерванты и вещества, в ней содержащиеся, трудно усваиваются организмом.
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