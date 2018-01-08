Названа причина скандала с женой Аршавина на рейсе "Аэрофлота"

Руководство "Аэрофлота" пояснило причины снятия с рейса жены российского футболиста Андрея Аршавина Алисы.

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В сообщении на сайте авиакомпании говорится, что пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней была снята с рейса Москва - Алма-Ата по причине деструктивного поведения.

Согласно рапорту старшего бортпроводника, "Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа...и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки".

При этом Аршавина также отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету и не пристегнула ребенка в момент, когда самолет был готов взлетать.

В "Аэрофлоте" добавили, что Аршавина "неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что футболист Андрей Аршавин, полузащитник казахстанского "Кайрата", рассказал, что изменял своей второй жене Алисе Казьминой. Это стало причиной распада их брака.

"Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить", - сказал Аршавин.