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Источник Правда.Ру

В американском кафе подают книги вместо еды

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Небольшой ресторан "Traveler" в Коннектикуте, Соединенных Штатах Америки, открылся в уже таком далеком 1970 году. От миллионов других заведений общественного питания этот ресторан отличает одно — помимо аперитива, горячего и салатов здесь подают книги. Точнее, отдают.

В американском кафе подают книги вместо еды. 389209.jpeg

Тогдашний владелец заведения был большим фанатом чтения и собрал у себя дома просто огромную библиотеку. Рано или поздно от тысяч фолиантов пришлось как-то избавляться. Так, владелец решил перенести свою коллекцию в кафе и бесплатно раздавать книги всем желающим.

Спустя почти четверть века владельцы ресторана сменились, но изменять его главной особенности не стали. Они, как и предыдущий хозяин заведения, тоже решили радовать любителей чтения. Владельцы заявляют, что на сегодняшний день они отдают около пары тысяч книг в неделю. За все же время владения этим местечком они отдали посетителям несколько миллионов книг.

Возникает резонный вопрос — откуда же владельцы берут столько книг? Оказывается, что что-то приносят сами посетители и оставляют на полках. Часть бизнесмены приносят из своей домашней библиотеки, отыскивают на книжных барахолках или покупают в книжных магазинах.

Заведение общественного питания в Коннектикуте могло бы стать самым обычным и ничем не примечательным местом, копией копий, но благодаря смекалке, доброте и любви к чтению владельцев превратилось в самобытное, интересное место, пользующееся немалой популярностью.

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