Последние данные об обнаружении внеземных организмов

Астрофизик Джаянт Нарликар из индийской Организации космических исследований заявил, что обнаружил три совершенно разных типа внеземных бактерий.

Ученый использовал воздушные шары для экспериментов на большой высоте, чтобы обнаружить доказательства существования жизни за пределами Земли. Недавно он прочитал лекцию на тему "Поиски жизни за пределами Земли", где пояснил, что нашел три различных типа бактерий, не идентифицированных на Земле.

По словам Нарликара (друга недавно умершего Стивена Хокинга), бактерии получили наименование Bacillus isronensis. Нарликар рассказал, что прекурсоры углерода и аминокислот могут присутствовать даже в небесных телах других галактик.

"С современным технологическим прогрессом мы сможем предоставить убедительные доказательства присутствия жизни за пределами границ земли в ближайшем будущем", - сказал он.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что российский космонавт Антон Шкаплеров обнаружил внеземные бактерии на внешней поверхности МКС (Международной космической станции). А совсем недавно ученые заинтересовались вопросом, могут ли бактерии присутствовать на Венере.