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Источник Правда.Ру

На "пустых" свитках с Мертвого моря нашли спрятанный текст

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Ученые обнаружили, что "пустые" свитки Мертвого моря, известные как Кумранские рукописи, оказались покрыты невидимым текстом, описывающим правила служения в храме.

На "пустых" свитках с Мертвого моря нашли спрятанный текст. 386701.jpeg

Как пояснил онлайн-изданию Live Science Орен Эйблман из Министерства по делам древностей Израиля, "историки работают с этими свитками, уже обработанными и очищенными от грязи".

Напомним, 70 лет назад пастухи-бедуины обнаружили в районе Мертвого моря древние свитки, впоследствии ставшие настоящей сенсацией. Их назвали Кумранскими рукописями - по имени пещеры, где они были найдены. 

Последний радиоуглеродный анализ показал, что большая часть текстов была написана более двух тысяч лет назад, в III-I веках до нашей эры, а некоторые другие свитки оказались еще более древними.

В настоящее время они хранятся в национальном музее в Израиле как величайшее достояние страны. Эйблман и его коллеги изучтлт обрывки папирусов и небольшие фрагменты бумаги, найденной в одиннадцатой Кумранской пещере.

Напомним, до этого папирусы считались абсолютно пустыми и не содержащими никакой информации.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что свитки Мертвого моря или Кумранские рукописи, среди которых библейские тексты и апокрифы, сакральные гимны, уникальный солнечный календарь, а также литература, относящаяся к жизни общины, были созданы иудейской сектой ессеев в окрестностях Кумрана, а не привезены беженцами из захваченного римлянами Иерусалима. К такому выводу пришли израильские специалисты после исследования особенностей тканей, в которых хранились документы.

Последние исследования подтверждают скорее версию об авторстве ессеев, проживавших в Кумране, на берегу Мертвого моря. О происхождении свитков, состоящих из примерно 900 текстов, найденных в пещерах Кумрана, вади Мурабба'ат (южнее Кумрана), в Хирбет-Мирде (к юго-западу от Кумрана), а также в ряде других пещер Иудейской пустыни и в горной крепости Массада, на протяжении полувека ведутся горячие споры. Одни ученые приписывают их ессеям, другие полагают, что рукописи принадлежали беженцам из разрушенного римлянами в 70 году Иерусалима.

Читайте больше:

Авторы свитков Мертвого моря - местные жители

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Темы израиль кумранские рукописи
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