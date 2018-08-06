Юный провинциал потребовал зарплату 100 миллиардов рублей

18-летний уроженец Липецка разместил на сайте для поиска работы свою анкету. В ней молодой человек подробно расписал свои умения и навыки, а также указал желаемый размер заработной платы — 100 000 000 000 рублей.
Опыта работы у амбициозного юноши нет, но зато есть средне-специальное образование. В резюме парень указал, что может набирать текст на компьютере, расклеивать рекламные листовки, размещать рекламу в сети Интернет. Не боится он и тяжелого физического труда — так, юноша указал, что согласен и разгружать вагоны, если потребуется.
Трудиться липчанин желает по свободному графику. К переездам и командировкам юноша, согласно размещенной анкете, не готов.
Стоит сказать, что резюме соискателя пользуется определенной популярностью — так, его уже просмотрели несколько сотен раз.
Новость об уникальном резюме разместило у себя одно из липецких средств массовой информации. Подавляющее большинство пользователей в комментариях, кстати, молодого человека поддерживают. "Главное прыгнуть, а крылья вырастут в полете", — считают одни. "Правильно, проси больше. Меньше всегда дадут", — думают другие. Один из пользователей же предположил, что у юноши просто-напросто тремор и он не смог вовремя убрать палец с клавиши "0" на клавиатуре.
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