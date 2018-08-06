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Ученые назвали самые жуткие запахи в мире

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Рейтинг составил научно-популярный портал ScienceAlert. Список составлялся на основе ранее проведенных социальных исследований.

Ученые назвали самые жуткие запахи в мире. 390473.jpeg

Оказалось, что самым ненавистным запахом является сероводород — бесцветный газ со сладковато-приторным запахом. Так, например, пахнут протухшие яйца.

"Почетное" второе место занял дуриан, экзотический фрукт семейства Мальмовых, произрастающий в Юго-Восточной Азии. Он содержит в себе несколько десятков разномастных ярких ароматических соединений. Интересно, что в целом ряде стран Востока дуриан на законодательном уровне запрещено провозить в общественном транспорте.

Третье место занял цветок Раффлезия Арнольда. Причудливое на вид растение-паразит и пахнет соответствующе. Произрастающий на островах Суматра и Калимантан, Раффлезия Арнольда имеет стойкий запах разложения. Таким образом растение привлекает к себе насекомых, которыми питается.

Не пользуется популярностью и запах сыра Вье Булонь. Этот французский мягкий сыр при приготовлении долгое время вымачивают в пиве. Сыр приобрел свою общемировую известность как "самый вонючий".

Пятерку обладателей самого неприятного запаха замкнул муравьед. Животное пахнет в несколько раз хуже, чем скунс. Таким образом муравьед защищается от хищников.

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