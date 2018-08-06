"Мы убийцы": создатели "Карточного домика" залили Кремль кровью

Создатели успешного американского телесериала "Карточный домик" выложили в Интернет три постера нового сезона. На них с разных ракурсов изображен Московский Кремль, залитый кровью.
Постеры создатели сериала выложили на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Слова под каждой из картинок складываются в любопытный комментарий: "Президенту Петрову в его затруднительном положении. Мы лгали слишком долго. Мы убийцы".
Сериал "Карточный домик", премьера которого состоялась на популярном в Соединенных Штатах Америки видеосервисе Netflix, рассказывает о харизматичном конгрессмене Фрэнке Андервуде, перипетиях его судьбы и интригах в правительстве Америки. Главный герой стремится к посту президента США и готов пойти на все ради исполнения своей мечты.
Главную роль в сериале исполнил сам Кевин Спейси. Правда, в шестом, финальном сезоне телесериала, голливудская звезда участвовать не будет. Все из-за недавнего скандала — именитого американского актера обвинили в сексуальных домогательствах. Поняв, что терять ему нечего, Спейси тогда же признался и в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Совсем недавно компания Netflix выложила в сеть трейлер шестого сезона телесериала, в котором Кевину Спейси места уже не нашлось.
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