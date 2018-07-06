Фанатки сорвали мюзикл "Титаник", следя по смартфону за матчем

Великобритания славится не только своими многочисленными театрами и музеями, но и футболом. "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" — вряд ли найдется хоть один человек, что ни разу в жизни не слышал этих названий. Ведь это — наиболее известные и любимые клубы не только Англии, но и мира вообще. Национальную сборную на острове, как оказалось, любят не меньше. Во всяком случае, больше, нежели сцену.

Фото: ru.fifa.com

Так, Королевский театр в Ноттингеме прервал выступление из-за двух чрезвычайно возбужденных дам, сидящих в первом ряду. Как выяснилось, английские леди решили совместить два удовольствия в один день — и мюзикл посмотреть, и за сборную поболеть.

Смотрели британки матч между сборными Великобритании и Колумбии на смартфоне. Стоит отдать должное, матч тот и правда вышел эмоциональным и непредсказуемым. Победитель был выявлен лишь в серии пенальти. Дамы, взбудораженные игрой, в полный голос кричали, когда вратарь их национальной сборной "брал" мячи или, когда после ударов британских футболистов мяч оказывался в сетке ворот соперника.

Один из актеров, не выдержав столь хамского поведения, сделал горе-болельщицам замечание прямо со сцены. Те же артиста не послушались и продолжили активно и громко болеть за свою родную сборную. Тогда тот же актер заявил, что ему еще никогда не приходилось переступать перед столь невежественной публикой. Женщин же он назвал "тупыми" и посоветовал больше никогда не посещать театр.

В итоге мюзикл "Титаник" был сорван.

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