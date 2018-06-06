Ученые узнали, что на самом деле любят есть кошки и собаки

Собаки оказались любителями жирненького, а кошки сластенами. Причем те и другие не думают, что белок — лучший источник калорий. К таким выводам пришли ученые, опубликовавшие статью в Journal of Experimental Biology.

Фото: Fotodom.ru/Rex Features

Эти выводы идут в разрез с тем представлением, что было у людей ранее, считает одна из исследователей Джина Хилл, американский университет штата Орегон. По ее словам, после этого исследования производители корма для животных вынуждены будут пересмотреть компоненты.

Интерес ученых к теме был вызван недоумением хозяев домашних питомцев: какую-то еду их любимцы кушают, а от другой отказываются. Долгое время непонятна была причина: виновен вкус, аромат или соотношение белков-жиров-углеводов.

Американские специалисты исследовали, какую пищу предпочитают 30 животных. Для этого были созданы разные виды еды, совпадающие по вкусу, цвету и запаху. Их отличал лишь состав. Далее эксперты следили, какие животные какую пищу выбирают.

Выводы вызвали удивление даже у проводивших опыт: кошки, не распознающие сладость, оказались любителями углеводов. Белковая еда, которой традиционно кормят кошек, оказалась самой нелюбимой. Также и с собаками, они отдали предпочтение жирному, оставив белковую на последнем месте.

Стоит отметить, что выбор зависел от возраста и телосложения питомца. Худенькие молодые кошки были благосклонны к белковой пище, а старшего возраста — к жирной и углеводной. Ученые объяснили это тем, что организм с течением времени хуже усваивает белок.

По мнению группы экспертов, их опыт поможет создать еду, которая будет нравиться домашним любимцам.

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