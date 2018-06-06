Детский врач сделал операцию новорожденному орангутану

Детский нейрохирург сделал операцию новорожденному орангутану. Малыш появился на свет в зоопарке Новосибирска.



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Как объяснили сотрудники, скорее всего проблема возникла во время родов, ведь сразу после рождения стало ясно, что с детенышем что-то не так. Его забрали у матери и тогда выяснили: у малыша сломана теменная кость черепа.

У специалистов было не так много информации о том, как хирургическим путем лечить младенца. По этой причине они обратились в местные клиники. Новорожденного осмотрели невролог, педиатр, больной прошел КТ. Взялся за операцию врач-нейрохирург Детской городской клинической больницы №1 Алексей Пилипенко. По его словам, это был единственный шанс спасти детеныша.

В первую очередь врачи убрали часть кости, что давила на мозг, а потом вернули черепу целостность. Осложнялась процедура тем, что разрезы должны были быть очень аккуратными и небольшими, так как у специалистов не было крови, чтобы восполнить потерю. Также трудность были и с препаратами, специальных не было, а применяемые людьми могут не подойти орангутану.

Ветеринарный врач зоопарка Евгений Козлов пояснил, что после того, как анестезия перестала действовать, малышом занялась их команда. Они целую ночь провели с пациентом, согревая, успокаивая и баюкая. И уже на следующий день подопечный захотел кушать. По мнению ветврача, восстанавливается орангутан, которому дали имя Матику, быстро. Пока гости зоопарка не могут увидеть малыша, встреча состоится, когда он станет достаточно сильным и подрастет.

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