Симоньян вызвала Порошенко на дуэль

Главный редактор телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян вызвала президента Украины Петра Порошенко на "дуэль". В качестве оружия журналистка предложила использовать диктант по русскому языку.

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Напомним, что ранее Порошенко прокомментировал высказывание Симоньян о том, что Владимир Путин — вождь России. Глава Украины высказал свою уверенность в том, что журналистка наверняка осведомлена о том, что "в русском языке это слово также обозначает "фюрер". Порошенко также заявил, что этот термин употреблялся и в отношении к Сталину.

В ответ главный редактор RT Маргарита Симоньян написала Порошенко о том, что тронута его вниманием к ее персоне и что ее умилил тот факт, что он пытается учить ее русскому языку.

Маргарита Симоньян вызвала Петра Порошенко на "дуэль", главным оружием в котором будут знания в области русского языка. Симоньян пообещала, что если напишет диктант хуже своего оппонента, то немедленно уволится отовсюду, признает Крым украинским, заявит, что Россия бомбит Донбасс и объявит сама себя главной создательницей фэйковых новостей. Помимо этого, Симоньян заявила, что готова "выполнить морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного".

Маргарита Симоньян назвала Владимира Путина "вождем" в статье, опубликованной на русскоязычном сайте RT 19 марта. Она заявила, что Путин раньше "был просто президентом и его можно было поменять". "А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками", — заявила Маргарита Симоньян.

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