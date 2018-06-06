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СМИ: в Макдональдсе обнаружены игрушки стоимостью в зарплату

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В детстве не было большего удовольствия, чем поездка в Макдональдс. А также гамбургер и чипсы, и, конечно же, было приятно получить новую игрушку из Хэппи Мил.


Тайны кухни Макдональдс. Потребители подают в суд

На протяжении многих лет у фаст-фуд-гиганта был огромный выбор подарков. Оказывается, некоторые из этих старых сокровищ теперь стоят неплохих денег. Так что, возможно, стоит просмотреть старые детские коробки.

Антикварный сайт loveantiques.com показал самые ценные игрушки, которые нужно искать, некоторые из них продаются за сотни фунтов. Так, полный комплект TY Teenie Beanie Boos, который находили в коробках 2000 году, можно продать примерно за 340 фунтов стерлингов.

Также неплохо можно заработать на коллекции подводных монстров 300 фунтов стерлингов, их находили в коробках в 1979 году.

Список был составлен экспертом по игрушкам LoveAntiques. com Питером Дженкинсоном. По его словам, за эти годы было много игрушек. И непросто понять, какие из них чего-то стоят, а какие просто кусок пластика. "Список ценных игрушек постоянно увеличивается. Так что если вы думаете, что ваши игрушки чего-то стоят, постарайтесь собрать коллекцию и держите ее до поры".

Также стоимость зависит от состояния игрушек, если они сохранились в оригинальной упаковке, то это повышает цену.

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Темы игрушка редкость коллекция макдональдс
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