Ученых смутили странные фото, полученные с Марса

Международная группа ученые зафиксировала странные образования на поверхности Марса.

Межпланетной автоматической станции MRO, принадлежащей NASA, удалось зафиксировать на поверхности Марса странные образования, озадачившие учёных агентства.

Как пишет издание Актуальные новости, снимки сделала камера CTX. На фото специалисты обнаружили впадину и русло, а также кратер.

Учёные сравнили происхождение странных марсианских образований с движением ледников, но объяснить причины в настоящее время не готовы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывшая сотрудница NASA заявила, что человек побывал на Марсе еще в 1979 году. Женщина ссылается на фото с модуля, где были запечатлены люди.

По словам бывшей сотрудницы, людей на Марс отправили в рамках программы "Викинг", но данные об этом были, конечно, засекречены. Астронавты, которых отправили на Красную планету, согласились на путешествие в один конец - то есть они не просто не вернулись на Землю, но и изначально знали, что не смогут сделать это.

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